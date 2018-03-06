Общество

Георгий Василевич: Для того, чтобы потом не обижаться на себя, нужно сделать выбор 18 марта

Для того, чтобы потом не обижаться на себя, нужно сделать выбор 18 марта. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

«Безусловно, на выборы идти нужно. Мы либо делаем выбор, либо его не делаем. Для того, чтобы потом не обижаться на себя, необходимо делать возможный выбор в тех условиях, которые есть. Позиция своя должна быть и выбор должен быть сделан», - убежден директор Пушкинского заповедника.

Молодому поколению, которое, возможно, первый раз воспользуется своим правом и проголосует на выборах президента РФ, он рекомендует «думать, рассуждать, принимать решение, голосовать, а затем отстаивать свою позицию».