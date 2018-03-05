Общество

На 8 марта псковичи могут подарить любимым лес

Движение ЭКА предлагает сделать добрый, оригинальный и полезный подарок на 8 марта - электронный сертификат-открытку от онлайн-сервиса по восстановлению лесов PosadiLes.ru. Сервис дает возможность выбрать определенное количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья будут высажены этой весной силами волонтеров движения ЭКА на нуждающихся в лесовосстановлении территориях в ряде регионов. В сертификат можно вписать текст поздравления.

«Красивый подарочный сертификат от Posadiles можно подарить своим любимым женщинам или использовать в качестве корпоративного подарка. После посадки адресат получит их фото и GPS-координаты», - рассказывает руководитель сервиса Марианна Мунтяну.

Цель проекта Posadiles - дать возможность посадить дерево каждому. Поэтому сертификат от PosadiLes - это не просто подарок, это одновременно и свидетельство об участии в восстановлении леса. Благодаря проекту PosadiLes было высажено 75 га леса в 13 российских регионах. С момента запуска пользователями сервиса стали более 3 000 человек.