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Общество

На 8 марта псковичи могут подарить любимым лес

05.03.2018 18:10|ПсковКомментариев: 4

Движение ЭКА предлагает сделать добрый, оригинальный и полезный подарок на 8 марта - электронный сертификат-открытку от онлайн-сервиса по восстановлению лесов PosadiLes.ru. Сервис дает возможность выбрать определенное количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья будут высажены этой весной силами волонтеров движения ЭКА на нуждающихся в лесовосстановлении территориях в ряде регионов. В сертификат можно вписать текст поздравления. 

«Красивый подарочный сертификат от Posadiles можно подарить своим любимым женщинам или использовать в качестве корпоративного подарка. После посадки адресат получит их фото и GPS-координаты», - рассказывает руководитель сервиса Марианна Мунтяну. 

Цель проекта Posadiles - дать возможность посадить дерево каждому. Поэтому сертификат от PosadiLes - это не просто подарок, это одновременно и свидетельство об участии в восстановлении леса. Благодаря проекту PosadiLes было высажено 75 га леса в 13 российских регионах. С момента запуска пользователями сервиса стали более 3 000 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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