Общество

В Псковском региональном отделении ВСМС подвели итоги 2017 года

Сегодня, 5 марта, в Пскове состоялась отчетная конференция регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в заседании приняли участие 42 делегата, среди которых главы районов Псковской области, представители общественности и избирательной комиссии региона. Участники конференции минутой молчания почтили память своего коллеги, недавно скоропостижно скончавшегося бывшего главы Великолукского района и главы администрации города Пскова Игоря Калашникова. Глава Пскова Иван Цецерский, являющийся председателем регионального совета Псковского регионального отделения ВСМС и членом президиума Центрального Совета ВСМС, выступил с отчетом о деятельности регионального отделения в 2017 году.

Так, по его словам, за 10 лет своей работы региональное отделение ВСМС сформировало 26 местных отделений, в которых насчитывается 383 человека, проведено 24 заседания регионального совета, 9 заседаний Президиума регионального совета и 2 региональных конференции. Самыми значимыми проектами при поддержке Псковского регионального отделения ВСМС было участие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области», в программе «Формирование современной городской среды». Иван Цецерский напомнил о приоритетной задаче по развитию регионов и городских, сельских территорий, которую озвучил в своем Послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. «Мы активно включились во все городские проекты», - отметил глава города. Это «День соседей», «Зарядка для всех», «ГТО», Единый день уборки, выборы депутатов в городские Думы муниципальных образований Псковской области. Среди главных задач он отметил работу по активизации населения и вовлечения его в общественно-значимые проекты. Члены регионального отделения ВСМС единогласно утвердили отчет Ивана Цецерского.

После чествования и награждения активистов регионального отделения ВСМС заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач рассказал о подготовке к выборной кампании президента РФ. По его словам, 638 избирательных участков, оборудованные компьютерной техникой, на территории Псковской области готовы к выборам. Подготовлены 530 тысяч персональных приглашений для населения с призывом прийти на выборы и проголосовать.

Члены конференции доизбрали в Совет ВСМС 15-го члена, им стал глава Палкинского района Евгений Седов. Далее они заслушали и приняли к сведению отчет контрольно-ревизионной комиссии.

В заключение от имени присутствующих глава Пскова поздравил своего коллегу, первого председателя Псковской городской Думы Виктора Асадчего с днем рождения и пригласил всех участников конференции на расширенное заседание регионального Совета ВСМС, которое состоится 13 марта в администрации Псковской области.