Общество

Как проголосовать не по месту регистрации? ИНФОГРАФИКА

Как проголосовать на выборах президента Российской Федерации, если в день голосования вы будете находиться не по адресу регистрации - месту жительства, указанному в паспорте? Возможно, в это день вы будете находиться в командировке, отпуске, на учебе или просто живете в другом городе? Не переживайте, возможность проголосовать у вас все равно будет! Но для этого нужно сделать несколько простых шагов.

Центральная избирательная комиссия России подготовила инфографику, в которой подробно и наглядно описано, что и когда нужно сделать, чтобы отдать свой голос за выбранного вами кандидата даже за рубежом.