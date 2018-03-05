Общество

Александр Козловский посетил завод «Псковкабель»

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский посетил завод «Псковкабель», где провел рабочую встречу с руководителем и коллективом предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Как рассказал генеральный директор завода «Псковкабель» Кантемир Машуков, на сегодняшний день продукция завода востребована лишь на российском и белорусском рынках, а также в странах СНГ. Конкурировать с обилием контрафакта на рынке бытовых проводов в нынешних условиях предприятию сложно, пояснил он. В ответ Александр Козловский предложил Катемиру Машукову принять участие в работе экспертного совета Государственной думы по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа. На таком высоком уровне у «Псковкабеля» появится возможность заявить об интересах местных производителей на государственном уровне.

«В ходе совета можно не просто поднять вопрос, но и предложить выйти с законодательной инициативой, которая позволила вам более уверенно чувствовать себя на рынке, - прокомментировал Александр Козловский. - Рассмотреть участие в программах импортозамещения, пообщаться представителям Ассоциации кластеров».

В ближайших планах завода - освоение новых видов изделий, их сертификация и выход на европейский рынок. Участие в работе экспертного совета позволит «Псковкабелю» более широко заявить о себе и реализовать намеченные планы.