Общество

Сотрудники Полистовского заповедника прочитали лекцию для студентов Великолукский сельхозакадемии

На прошлой неделе в преддверии Всемирного дня дикой природы в Великолукской ГСХА состоялась открытая лекция Полистовского заповедника, на которой студенты и сотрудники Академии подробнее познакомились с этой особо охраняемой природной территорией.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, представители Полистовского заповедника выступили на лекции с презентациями, рассказывающими о целях создания, уникальных природных особенностях, задачах и направлениях деятельности Полистовского заповедника: охране территории, экологическом мониторинге и научных исследованиях, экологическом просвещении и познавательном туризме.

Более подробно о своей работе рассказали сотрудники отделов экологического просвещения и науки. Светлана Никитина рассказала о работе заповедника с образовательными учреждениями, проведении разнообразных мероприятий для детской аудитории, а также о возможностях волонтерства в заповеднике. Научный сотрудник Оскар Сайфуллин познакомил слушателей со спецификой научной работы на заповедной территории, экологическим мониторингом и поделился своим опытом изучения орнитофауны верхового болота.

Кроме презентаций, на лекции были показаны наиболее интересные видео с фотоловушек Полистовского заповедника и небольшой фильм, посвященный познавательным экологическим маршрутам.

Видеоотчет с лекции Полистовского заповедника можно посмотреть на Youtube-канале Великолуской ГСХА: https://youtu.be/UbFphLYfRrs

Лекция оказалось интересной для слушателей, по ходу презентаций возникали разнообразные вопросы, самым популярным из которых был вопрос о вакансиях в заповеднике и необходимом для работы образовании. Самыми востребованными специалистами на особо охраняемых территориях являются люди с естественно-научным образованием в сфере биологии, экологии, географии и смежных областях. Сейчас в Полистовском заповеднике открыты вакансии научных сотрудников.

В скором времени сотрудники Полистовского заповедника планируют обсудить с руководством ВГСХА возможности дальнейшего сотрудничества – проведение студенческих практик и научных исследований на базе заповедника.

Администрация Полистовского заповедника благодарит Великолукскую ГСХА за приглашение выступить с лекцией и Николая Максимова за предоставленные фото и видеоматериалы.