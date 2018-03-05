Общество

Сумма взяток в России за год выросла почти втрое

Общая сумма выявленных в 2017 году взяток в РФ достигает почти 7 миллиардов рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антикоррупционный комитет.

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом.