Общество

Михаил Ведерников встретился с активом псковского отделения «Союза женщин России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 5 марта, провел встречу с активом Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, на встрече присутствовали председатель отделения Наталья Никифорова, ее заместитель Елена Поккас и председатель Струго-Красненского местного отделения организации Марина Павлова.

Открывая разговор, Михаил Ведерников поздравил приглашенных с наступающим 8 Марта и поблагодарил их за деятельность по улучшению демографической ситуации, укреплению института семьи и семейных ценностей, поддержке материнства и детства, воспитанию подрастающего поколения.

«На счету вашей организации множество добрых дел, благодаря которым тысячи жителей нашей области ощутили тепло, заботу и внимание. Хочу выразить вам за это признательность», — сказал врио губернатора.

«Мы это делаем от души, от сердца и в свободное от работы время», — сказала в ответ Наталья Никифорова и рассказала Михаилу Ведерникову об истории отделения и самых заметных акциях.

В состав Псковского регионального отделения «Союза женщин России» входит 2 городских, 10 районных и 14 сельских отделений. В общей сложности организация насчитывает около 2 тыс человек. В следующем году региональное отделение отметит 25-летие.

Среди наиболее значимых инициатив реготделения Наталья Никифорова отметила вклад регионального отделения в восстановление мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря «Дулаг-100» в Порховском районе. Сейчас проходит второй этап этой памятной акции: активистки СЖР ведут работу по установлению имен узников концлагеря и поиску их родственников.

Кроме того, на счету отделения организация благотворительных акций в помощь беженцам из Украины, детям и престарелым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и многие другие мероприятия.

В ходе разговора женщины также озвучили идеи своих новых проектов. Например, областное отделение СЖР предлагает создать в регионе передвижной пункт помощи сельским женщинам: когда в деревню выезжает группа специалистов и оказывает жительницам села бесплатные услуги парикмахера, психолога, юриста.

Михаил Ведерников идею поддержал и предложил совместить приезд в отдаленную территорию не только социальных служб, но и мобильного фельдшерского-акушерского пункта. Он выразил уверенность в том, что такая комплексная услуга будет востребована. Детали проекта участники встречи договорились проработать в рамках специально созданной рабочей группы.

Кроме того, врио губернатора и общественницы обговорили вопрос усиления работы с родителями с целью профилактики детской интернет-зависимости, тему изменения графика работы школьных лагерей, возрождения учебников по семейной этике, продолжения издания журнала «Женсовет», а также подготовку к Международным Ганзейским дням 2019 года.

В завершение встречи стороны еще раз подтвердили готовность к продолжению конструктивного и плодотворного диалога на благо региона и его жителей.