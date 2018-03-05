Общество

«Псковавтодор» заключил госконтракты на капремонт моста и водопропускных труб на региональных дорогах

«Псковавтодор» заключил государственные контракты на капитальный ремонт моста и ремонт трех водопропускных труб на автомобильных дорогах регионального значения, сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

На эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 49 млн рублей.

Так, в Бежаницком районе на автомобильной дороге Чихачево — Никольское — Сырково — Михайлово специалисты смонтируют новые сегменты водопропускной трубы и дорожные ограждения, благоустроят откосы и расширят проезжую часть в соответствие с нормативами. Окончание работ — апрель 2018 года.

К лету планируется заменить водопропускные трубы, укрепить откосы и установить ограждение на автомобильной дороге Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Усвятском районе и Дуловка-Шабаны в Палкинском районе.

Замена и ремонт труб позволят улучшить водообмен в период паводков и дождей и избежать подтопления территорий, отметили в Госкомитете.

В Островском районе на автомобильной дороге Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой отремонтируют мост через реку Галинка. Старый железобетонный мост будет демонтирован, а вместо него установят металлическую гофрированную трубу арочного типа. В ходе ремонта также будет восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах и благоустроена прилегающая территория. Работы планируется завершить к концу ноября этого года.