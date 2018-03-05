Общество

В Псковской области продолжает работать «горячая линия» связи с избирателями

С 19 февраля в Псковской области работает «горячая линия» связи с избирателями. Обратиться на «горячую линию» можно по телефону: 8 (900) 995 64-01 в рабочие дни с 9.00-18.00, а в день голосования 18 марта 2018 года звонки будут приниматься с 8.00 до 22.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы «горячей линии».

На данный момент поступило 49 обращений. В основном обращения носят информационно-справочный характер: люди просят подсказать телефон или адрес участковой комиссии, интересуются, как вызвать комиссию на дом, как подать заявление на голосование по месту нахождения. По данным обращениям операторы дают разъяснения, передают заявки на голосования вне помещения в УИКи, сопровождают граждан до решения вопроса.

Кроме того, поступило несколько жалоб по поводу неработающих участковых избирательных комиссий и не отвечающих в УИКах телефонов - по данным обращениям информация передана в территориальные комиссии для решения проблем.

Несколько жалоб поступило в категории «социально-бытовые вопросы», все жалобы были связаны с проблемами ЖКХ. Так, обратился гражданин с жалобой на управляющую компанию «Запсковье», так как в связи с поломкой труб водоснабжения три дня отсутствовала вода, жительница поселка Сосновый Бор Себежский район), жаловалась на отсутствие отопления - в подобных случаях операторы помогают гражданам решить проблему через взаимодействие с управляющими кампаниями, либо дают разъяснения, как в случае, когда житель Острова пожаловался на высокие тарифы на горячую воду.

Напомним, что в этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации». «Горячая линия» при поддержке и в тесном сотрудничестве с избирательной комиссией Псковской области. Главной целью работы «линии связи с избирателями» является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 18 марта 2018 года выборов президента России. Данный общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.