Общество

Новейшие боевые машины для десантников будут приземляться с экипажем внутри

С нынешнего года новейшие боевые машины - БМД-4М - станут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Это стало возможным благодаря завершению работ над специальной бесплатформенной парашютной системой.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в августе 2018 года будет проведено тактическое учение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. При этом БМД-4М впервые будут десантироваться с экипажами. Первые ее образцы поступят в войска в этом году.

В военном ведомстве рассказали о том, что специально для БМД-4 разработана бесплатформенная парашютная система ПБС-950У, состоящая из 11 куполов площадью 350 кв. м каждый и амортизатора. Сообщается, что испытания проходили с 2016 года. Ее успешно протестировали в том числе в высокогорье, в экстремальных климатических, температурных и погодных условиях.

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал «Известиям», что приземление БМД с экипажем внутри может дать существенное преимущество в бою.

«Когда требуется внезапность, приземление техники с экипажем внутри просто необходимо. При этом требуется минимальное время для приведения боевых машин в боевую готовность», – считает эксперт.