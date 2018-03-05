Общество

В Великих Луках широко отметят День воссоединения Крыма с Россией

В Великих Луках отметят День воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничные мероприятия начнутся 16 марта. В этот день в Краеведческом музее пройдут музейные уроки «Крым…Возвращение на Родину». В библиотеках города будут организованы тематические выставки, посвященные памятной дате. В Художественном салоне отроется выставка «Мой взгляд искусством очарован». Кроме того, 16 марта в образовательных учреждениях города планируется проведение радиолинеек и классных часов «Крым и Севастополь: их историческое значение для России».

Большое количество праздничных мероприятий состоится 18 марта. Так, в 12.00 в конференц-зале Центральной городской библиотеки пройдет патриотическая акция «Мы вместе». В ДК ЛК запланирован концерт творческих коллективов «С Россией в сердце навсегда!». В это же время в стенах детской музыкальной школы будет организован концерт городского духового оркестра «Севастопольский вальс». ДК им. Ленина приглашает на концертную программу «Моя Россия – моя страна», которая пройдет в 13.00.

На избирательных участках в школах № 2, № 12, а также в Гимназии пройдут тематические концерты с участием педагогов и детей.

Основной площадкой празднования Дня воссоединения Крыма с Россией станет площадь Ленина. С 8.00 до 15.00 для жителей и гостей города здесь будет организована универсальная ярмарка.

В 12.00 на площади состоится митинг-концерт, на котором будут присутствовать руководство города, представители организаций и предприятий, молодежь. На сцене выступят творческие коллективы Великих Лук.

Кроме того, на площади Ленина состоится турнир по гиревому спорту, приуроченный к памятной дате. Также в этот день пройдет ряд других спортивных мероприятий. В учебно-спортивном комплексе ВЛГАФК состоится турнир по баскетболу среди девушек, а также кубок города по плаванию. В Сенчитском бору пройдет открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжным гонкам «Великолукская лыжня – 2018».

Напомним, что в этом году в нашей стране отмечают четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией.