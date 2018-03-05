Общество

Правительство РФ выделило Псковской области бюджетные ассигнования на развитие медпомощи в сельской местности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о бюджетных ассигнованиях на развитие медицинской помощи в сельской местности, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно сообщению, распоряжением №369-р Минздраву из резервного фонда правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1,23 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек, не имеющих врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Утверждено также распределение этих трансфертов между бюджетами 45 регионов. Псковская область на эти цели получит 53707,4 тыс. рублей.

Кроме того, распоряжением №370-р Минздраву из резервного фонда правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 2,2 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.

Утверждено также распределение этих трансфертов между бюджетами 64 регионов. Псковской области выделено 101591,4 тыс. рублей.

«Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности», - отмечают в правительстве РФ.