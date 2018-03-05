Общество

Около 1,5 млрд рублей выделено на обновление материально-технической базы организаций профобразования в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на предоставление грантов профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы, сообщает сайт правительства РФ.

«Подписанным распоряжением Минобрнауки из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1,48 млрд рублей для предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы», - говорится в сообщении.

В правительстве РФ отмечают, что господдержка позволит создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.