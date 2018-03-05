Общество

В четырех всероссийских форумах и фестивалях приняли участие с начала года великолукские молодежные активисты

Вчера, 5 марта, в управлении образовании администрации города Великие Луки состоялась пресс-конференция, посвященная итогам участия великолукской молодежи в мероприятиях, которые проходили в городах воинской славы и городах-героях в феврале-марте 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открывая встречу, начальник отдела по молодежной политике управления образования Светлана Белюкова сообщила, что молодые великолучане успешно начали 2018 год. За два месяца представители Великих Лук уже поучаствовали в четырех всероссийских форумах и фестивалях, достойно представив родной город.

Так, 20-23 февраля молодежь Великих Лук приняла участие в VIII фестивале городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» в г. Архангельске. Актер Великолукского драмтеатра Михаил Морозов на гала-концерте был удостоен звания лауреата VIII фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы. На суд многотысячной публики Михаил прочитал отрывок из книги Ольги Берггольц «Говорит Ленинград» и стихотворение Юрия Воронова «Баллада о музыке», посвященное 7-й симфонии Дмитрия Шестаковича. В рамках пресс-конференции он поделился с присутствующими своими впечатлениями от фестиваля. Михаил Морозов привез еще две награды для представителей молодого поколения города: диплом лауреата в номинации «Фотография» и диплом II степени в номинации видеороликов.

Затем участники XI межрегионального фестиваля военной и патриотической песни «Эта песня, дружище, твоя и моя», который проходил в Ржеве, также поделились впечатлениями.

Интересным оказался рассказ Надежды Основской, председателя великолукского отделения общественного движения «Волонтёры Победы». Она была волонтером на торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию окончания Сталинградской битвы в городе-герое Волгограде. Надежда прошла тысячный отбор и смогла стать частью истории.