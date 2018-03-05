Общество

Опубликован график приема граждан в мобильной клиентской службе ПФР в Псковской области в марте

В марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит пять районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут восемь волостей в Псковском, Дновском, Печорском, Пушкиногорском и Палкинском районах.

В населенных пунктах, удаленных от районных центров, пройдут приемы граждан. Проведение таких выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте 2018 года