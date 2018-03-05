Опубликован график приема граждан в мобильной клиентской службе ПФР в Псковской области в марте

В марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит пять районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут восемь волостей в Псковском, Дновском, Печорском, Пушкиногорском и Палкинском районах.
В населенных пунктах, удаленных от районных центров, пройдут приемы граждан. Проведение таких выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте 2018 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
март
|
Населенный пункт
|
УПФР в
г. Пскове и Псковском районе
|
14.03.2018
|
Середкинская волость
|
|
21.03.2018
|
Торошинская волость
|
|
28.03.2018
|
Тямшанская волость
-
|
УПФР в Дновском районе
|
13.03.2018
|
Выскодская волость д. Панкратово, Морино 70 км.
|
УПФР в Печорском районе
|
15.03.2018
|
Новоизборская и Изборская волости д. Новый Изборск, Изборск 60 км.
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
22.03.2018
|
Полянская волость
д. Гарино, Поляне, Захино 70 км.
|
Отдел ПФР в Палкинском районе
|
29.03.2018
|
Новоуситская волость
д. Дорожино, Трубицино, 42 км.