Общество

Псковские депутаты отложили рассмотрение вопроса о создании «зеленого щита» на территории города

Депутаты гордумы Пскова рассмотрят вопрос о возможности и целесообразности создании «зеленого щита» на территории города на следующей сессии. Такое решение было принято на сессии гордумы, которая проходит сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С просьбой рассмотреть этот вопрос в адрес депутатов гордумы обратилось Псковское областное Собрание. Эсер Олег Брячак выразил недоумение по поводу такой инициативы. «Это бред какой-то, зачем вообще его рассматривать? Растет лес и пусть себе растет», - отметил он. Руководитель думской фракции «Единая Россия» Денис Иванов заметил, что независимо от отношения к этой инициативе гордума, согласно Регламенту, должна будет все равно ее рассмотреть.

Олег Брячак согласился с тем, что это предложение нужно рассмотреть хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза организаторам и спросить, что их побудило выступить с инициативой о создании «зеленого щита».