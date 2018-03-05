Общество

Привлечь трудных подростков к занятиям в спортивных секциях предложила Юлия Пожидаева

Привлечь трудных подростков к занятиям в спортивных секциях предложила руководитель фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение она высказала на сегодняшней сессии гордумы после доклада начальника УМВД по городу Пскову Сергея Сурина об итогах работы управления за 2017 год.

«На каждой сессии гордумы мы утверждаем сдачу школьных помещений в аренду под спортивные секции. Дети должны заниматься там бесплатно», - заметила депутат и поинтересовалась у исполнительной власти, как организовано взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних с управлением образования Пскова в части привлечения к занятиям в таких секциях трудных подростков, стоящих на учете в комиссии.

По мнению Юлии Пожидаевой, таких подростков нужно привлекать к занятиям спортом в первую очередь.