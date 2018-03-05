Общество

Псковские женщины живут на 7 лет дольше мужчин

На 1 января 2017 года в Псковской области проживало 345,3 тысячи женщин (53,8 процента от общей численности населения области), из них большая часть - в городской местности (71,8 процента). Такую статистику в преддверии Международного женского дня Псковской Ленте Новостей представили в Псковстате. В ведомстве уточнили, что данные по 2018 году будут к осени.

На долю женщин моложе трудоспособного возраста на начало 2017 года приходилось 14,8% от общей численности женщин Псковской области, трудоспособного возраста и старше трудоспособного – 46% и 39,2% соответственно.

Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2017 года составил 45,3 года, что на 7 лет больше, чем возраст мужчин. На 1000 мужчин области приходилось 1163 женщины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин значительно выше, чем мужчин: в 2016 году данный показатель составил 75,2 года, для мужчин 63,4 года. Вековой юбилей отметили 38 жительниц области.

В 2017 году 4406 невест Псковской области вступили в брак. Наибольшее число женщин вступают в брак в возрасте 21-29 лет.

Одним из важнейших этапов в жизни женщин является материнство. В Псковской области на 1 января 2017 года насчитывалось 137,1 тысячи женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), или 39,7 процента от общей численности женщин.

Доля матерей, родивших первенцев в 2016 году, составила 38,8 процента, вторых детей - 42,2 процента. Средний возраст матери при рождении детей составил 28,4 года.