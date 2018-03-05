Общество

В Пскове предложено увеличить число участковых пунктов

О недостаточном числе участковых пунктов полиции в Пскове заявил начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин на сессии городской Думы 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас в городе всего десять участковых пунктов полиции. Этого явно недостаточно. Некоторые пункты в хорошем состоянии, некоторые не очень, а некоторые помещения попросту не соответствуют санитарным нормам», - констатировал С. Сурин. Так, по его словам, на Завеличье действуют всего три участковых пункта полиции. «Для микрорайона, в котором обслуживается свыше 100 тысяч населения, этого крайне недостаточно», - отметил начальник управления.

В связи с этим он поставил перед властью Пскова вопрос об увеличении числа участковых пунктов и подборе соответствующих помещений.