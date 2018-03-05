Общество

В Псковской области растет число вакансий с «любовью»

Сегодня в вакансиях можно найти самые разные требования к соискателям. Помимо традиционных «коммуникабельности», «стрессоустойчивости» и «ответственности» все чаще встречаются оригинальные варианты. Например, растет число предложений, в которых упоминается слово «любовь». В преддверии весенних праздников Служба исследований HeadHunter провела анализ вакансий и выяснила, какие проявления любви со стороны потенциальных сотрудников наиболее важны для псковских работодателей.

За точку отсчета был взят показатель 2013 года - тогда в Псковской области было размещено всего 13 предложений о работе, в которых встречалось слово «любовь». В 2014 году этот показатель вырос на 238%, а к 2015 году количество вакансий со словом «любовь» увеличилось более, чем в три раза. По сравнению с 2013 годом прирост таких предложений о работе в 2017 году составил уже 292%. По факту, число псковских работодателей, для которых важно какое-либо проявление любви к работе или профессии со стороны специалистов, постепенно увеличивалось на протяжении пяти лет. Правда, в абсолютных цифрах прирост не выглядит таким уж внушительным.

В 2017 году проявления «светлых чувств» чаще всего ждали от представителей сфер продаж (37% от общего числа вакансий со словом «любовь» в описании), науки и образования (25%), маркетинга, рекламы и PR (14%). В пятерку лидеров по количеству вакансий с тем же упоминанием вошли профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Начало карьеры, студенты» (по 10%). Также «любовь» была указана в предложениях о работе для представителей сфер автомобильного бизнеса и производства, управления персоналом, IT-специалистов и административного персонала.

Больше всего вакансий в начале текущего года опубликовали компании из научно-образовательного сектора (20% от общего числа вакансий, в описании которых встречается слово «любовь»), из индустрии СМИ, маркетинга и рекламы (14%). Еще по 14% размещенных предложений о работе пришлось на компании, занятые в отраслях розничной торговли и услуг для бизнеса. Пятерку лидеров замыкают IT-компании - среди вакансий, в описании которых встречается слово «любовь», 10% принадлежат им.

Интересен также контекст, в котором работодатели употребляют столь сильное слово в вакансиях. В большинстве случаев встречаются любовь к работе, к людям, к продукту и к профессии. Например, от QA-инженера ждут проявления любви к математике, от учителя начальных классов - к детям. Стоит отметить, что в требованиях одного из псковских работодателей к агроному указаны профессиональные амбиции и, конечно, любовь к своему делу.