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Сергей Сурин и депутаты гордумы спросили друг у друга, когда в Пскове появится вытрезвитель

Начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин и депутаты гордумы Пскова спросили друг у друга, когда в городе появится вытрезвитель. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, дискуссия по поводу перспектив открытия в областном центре такого заведения разразилась в ходе сессии городской Думы 6 марта.

Депутат от «Яблока» Артур Гайдук спросил у Сергея Сурина, когда же в Пскове откроют вытрезвитель. Между тем, начальник УМВД Пскова признался, что тот же вопрос он и сам хотел бы задать депутатам. «Давайте вместе подумаем, будет ли у нас вытрезвитель. В прошлом году была информация, что он должен открыться. Но это, к сожалению, зависит не от нас, УМВД, - констатировал начальник управления. - Мы готовы рассмотреть предложения по организации такого заведения, если вы хотите, чтобы оно было. Полиция и сама заинтересована, чтоб вытрезвитель в городе был». При этом, ссылаясь на практику других городов, Сергей Сурин отметил, что там вытрезвители создают под эгидой Минздрава.

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Артур Гайдук в ответ на его слова высказал мнение, что вытрезвитель должен открываться по линии МВД: «Если со стороны Минздрава, это будет уже больница». «А если со стороны МВД, то тюрьма», - возразил ему депутат Дмитрий Барабанов.

«Приемный покой городской больницы завален пьянчугами», - посетовал депутат от «Яблока». Также он в шутку выразил сожаление, что в Пскове не будет проводиться чемпионат мира по футболу - иначе вытрезвитель бы обязательно открыли.