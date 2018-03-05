Общество

Завершена демаркация российско-литовской государственной границы

Росреестр подготовил русскоязычный комплект итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы аутентичный комплекту итоговых документов демаркации на литовском языке, подготовленному литовской стороной. Документы были подписаны уполномоченными лицами Российской Федерации и Литовской Республики во время встречи в г. Вильнюсе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе областного ведомства, начиная с 2010 года Росреестр в рамках своих полномочий осуществлял топографо-геодезическое и картографическое обеспечение демаркации российско-литовской государственной границы.

В результате выполнения комплекса геодезических, аэрофотосъемочных, топографических и гидрографических работ Совместной Российско-Литовской демаркационной комиссией подготовлен Протокол-описание прохождения линии государственной границы с прилагаемой к нему Картой государственной границы, а также другие материалы демаркации.

В ходе работ установлено, что российско-литовская государственная граница имеет общую протяженность 297 км. Для обозначения государственных рубежей за годы работы российскими и литовскими специалистами было установлено 559 пограничных знаков.

В настоящее время МИД России проводятся внутригосударственные процедуры, предусмотренные российским законодательством и необходимые для вступления в силу итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы.

В 2018 году Росреестр планирует подготовить рабочие экземпляры итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы для обеспечения ими заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органа государственной власти Калининградской области.

Итоговые документы демаркации российско-литовской государственной границы будут использованы всеми отраслями экономики и субъектами Российской Федерации как документы, определяющие пределы территории Российской Федерации в Калининградской области.

После вступления в силу один рабочий экземпляр итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы, предназначенный для Росреестра, будет помещен в федеральный фонд пространственных данных.