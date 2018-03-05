Общество

Юлия Пожидаева предложила ввести доплаты педагогам новой школы в Борисовичах как сельским учителям

Доплаты к зарплатам педагогов новой школы в Борисовичах как учителям, работающим в сельской местности, предложила предусмотреть депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сегодняшней сессии гордумы депутат обратила внимание, что новая школа находится в границах Псковского района, и поинтересовалась у и.о. начальника управления образования Пскова Анны Кузыченко, есть ли у учителей школы доплата за работу в сельской местности.

Анна Кузыченко ответила, что, «несмотря на территориальную принадлежность школы, все ее учителя являются сотрудниками муниципального органа, и положенных доплат не имеют».

Юлия Пожидаева попросила проработать данный вопрос с областной администрацией.