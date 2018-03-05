Общество

Псковские депутаты согласовали назначение начальником городского управления образования Анны Кузыченко

Псковская городская Дума согласовала возможность заключения трудового договора и его условий с начальником управления образования администрации города Пскова Анной Кузыченко. Этот кадровый вопрос был рассмотрен 6 марта на сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам тайного голосования за ее кандидатуру проголосовали все 24 депутата, присутствующих на сессии.

До объявления перерыва для процедуры тайного голосования свою поддержку в адрес Анны Кузыченко высказали представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия».

«Надеюсь оправдать ваш кредит доверия. Других вариантов у меня нет», - заявила она.

Смотрите также Игорь Прокофьев покидает пост начальника управления образования Пскова

Напомним, до февраля текущего года городское управление образования возглавлял Игорь Прокофьев. Месяц назад он ушел в отпуск с последующим увольнением, а исполняющей обязанности начальника управления была назначена Анна Кузыченко.