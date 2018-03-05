Общество

Великолукская школа готовится получить акт ввода в эксплуатацию

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки во вторник, 6 марта, проинспектировал площадку в Великих Луках, где строится новый корпус школы № 6.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на сегодняшний день все работы на объекте находятся в финальной стадии: завершаются внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных сетей. В здание подано тепло по постоянной схеме. К концу этой недели планируется оформить акт ввода объекта в эксплуатацию.

Весь инвентарь и оборудование уже поставлены на объект, в апреле - мае специалисты смогут приступить к пуско-наладочным работам, заверил врио губернатора начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Михаил Ведерников осмотрел школьные кабинеты, туалетные комнаты и актовый зал. Здесь полностью смонтированы электропроводка и вентиляция, через полторы недели рабочие приступят к укладке паркетной доски. В спортивном зале все готово для монтажа линолеума и покраски, здесь работы будут завершены к 15 марта.

Всего на объекте трудятся 130 человек. По итогам осмотра Михаил Ведерников поручил подрядчику не сбавлять темпов и особое внимание уделить качеству работ.

Новая школа рассчитана на 850 мест. Сроки и качество строительства объекта находятся на контроле врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Администрации Псковской области.

Современное образовательное учреждение строится в рамках правительственной программы по созданию в субъектах РФ дополнительных учебных мест. На трех этажах разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года, а уже летом в ней будет работать пришкольный лагерь.

Это будет вторая новая школа, построенная в регионе по президентской программе с 90-х годов.