Общество

Музыковеда Татьяну Лаптеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Музыковеда Татьяну Лаптеву наградят медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом». За ее награждение сегодня, 6 марта, на сессии гордумы проголосовали 23 депутата. Против высказался только один парламентарий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение принималось тайным голосованием.

Ранее вопрос о награждении Татьяны Лаптевой рассматривался на социальном комитете. Татьяна Лаптева - музыковед, член Союза композиторов России, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Медалью будет отмечен ее большой личный вклад в культуру Пскова, высокие творческие достижения, воспитание подрастающего поколения и музыкально-просветительскую работу на территории города.