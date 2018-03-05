Общество

Провести анализ всех профинансированных из городского бюджета проектов предложила депутат Елена Маницкая

Провести анализ всех проектов, профинансированных из городского бюджета, предложила депутат Псковской городской Думы Елена Маницкая (КПРФ). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее предложение она высказала на сегодняшней сессии гордумы во время принятия очередных изменений в бюджет Пскова.

Высказывая такое предложение, депутат имела в виду, прежде всего, проекты, касающиеся ремонта дворов и проезжей части улиц. Глава города Пскова Иван Цецерский поручил профильным службам органов местного самоуправления Пскова в течение двух недель провести анализ всех проектов, профинансированных за счет бюджета в течение пяти лет, а также проанализировать, что с ними стало в плане реализации.

Со справедливостью предложения Елены Маницкой согласилась и заместитель главы города Пскова Елена Полонская. «У меня на округе всплыли проекты аж 2010 - 2011 годов, которые уже потеряли актуальность и по сути, и по смете», - пояснила она.

Добавим, суть изменений в бюджет Пскова на текущий год заключается в перераспределении средств в связи с увеличением доходов. Увеличиваются расходы бюджета по невыполненным в прошлом году обязательствам, с учетом этого дефицит составит 6,5%. В результате изменений в расходной части бюджета произойдет перераспределение лимитов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления. Так, будут увеличены расходы на содержание и капремонт дорог общего пользования местного значения, а также на капремонт дворовых территорий и проездов к ним.