Общество

Пункт выдачи горячих обедов для неимущих откроется в здании бани на улице Советской

Псковская гордума дала согласие открыть пункт выдачи горячих обедов в здании бани на улице Советской. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессию гордумы 6 марта был вынесен вопрос о даче согласия МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» на предоставление ИП Васькову в аренду муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов. В этом крохотном помещении, расположенном в здании бани, планируется открыть пункт выдачи еды малоимущим псковичам.

Как пояснила заместитель главы города Елена Полонская, предприниматель Васьков реализует благотворительный проект «Пища во имя жизни» и на протяжении нескольких лет бесплатно, за счет благотворительных пожертвований, кормит малоимущих, пенсионеров и лиц без определенного места жительства.

До сих пор он выдавал бесплатную еду из палатки в районе Крестов, а также поставлял ее в ночлежку для бомжей на ул. Я. Фабрициуса и для подопечных Красного Креста. Впоследствии остро встал вопрос о предоставлении небольшого помещения под пункт выдачи горячих обедов. Для этих целей было подобрано помещение в бане. Оно полностью устраивает ИП Васькова.

Он готов платить за его аренду. Впоследствии, если он зарегистрируется как НКО, можно будет рассматривать вопрос о предоставлении ему помещения в безвозмездное пользование.

Депутат Григорий Стороненков высказал мнение, что под пункт выдачи еды нужно предоставить более подходящее помещение с санузлом и возможностью элементарно помыть руки. С тем, что это было бы более логично и гуманно, согласилась и председатель КУМИ Пскова Лариса Морозова.

К этому вопросу по мере необходимости депутаты вернутся позже. Пока же они проголосовали за предоставление помещения в аренду.