Псковская гордума дала согласие администрации на привлечение бюджетных кредитов в 2018 году

Псковская городская Дума дала согласие администрации на привлечение бюджетных кредитов в 2018 году. Этот вопрос рассматривался 6 марта на очередной сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кредит будет выдаваться под 0,1% годовых. Возврат кредита должен быть выполнен не позднее 25 ноября текущего года.
«Это прекрасный кредит, который почти не несет нагрузки для городского бюджета и в то же время поможет решить сложные ситуации», - высказал мнение эсер Олег Брячак.