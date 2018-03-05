Общество

Псковская гордума дала согласие администрации на привлечение бюджетных кредитов в 2018 году

Псковская городская Дума дала согласие администрации на привлечение бюджетных кредитов в 2018 году. Этот вопрос рассматривался 6 марта на очередной сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Таким образом, у администрации есть законное право на привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета в объеме 50 млн рублей в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города в 2018 году.

Кредит будет выдаваться под 0,1% годовых. Возврат кредита должен быть выполнен не позднее 25 ноября текущего года.

«Это прекрасный кредит, который почти не несет нагрузки для городского бюджета и в то же время поможет решить сложные ситуации», - высказал мнение эсер Олег Брячак.