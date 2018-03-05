Общество

С 1 сентября в российских школах преподавать ОБЖ будут по новым учебникам

Коллегия МЧС РФ одобрила новую концепцию преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в российских школах, ее реализация начнется с нового учебного года, сообщил во вторник глава МЧС России Владимир Пучков.

«В условиях возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей и угроз важное значение приобретает обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование культуры безопасности населения с использованием современных методик и технических средств обучения», - отметил В.Пучков, выступая на коллегии ведомства, пишет «Интерфакс».

По его словам, подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поручил МЧС и Минобрнауки разработать концепцию преподавания учебного предмета ОБЖ на основе применения информационных технологий и с учетом современных требований.

«Работа по обновлению содержания с учетом современных реалий и изменившихся запросов учащихся и общества ведется Минобрнауки России уже давно. Российской академией образования в 2017 году была сформирована рабочая группа по разработке концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", в состав которой вошли профильные специалисты МЧС России», - отметил министр.

Замглавы МЧС России Сергей Кададов отметил, что документ прошел экспертное обсуждение с участием представителей профессиональных сообществ преподавателей ОБЖ. Проект документа с учетом всех предложений и замечаний планируется рассмотреть и утвердить на заседании коллегии Минобрнауки России в мае этого года, а с 1 сентября начнется реализация концепции в школах.

«Утверждение концепции позволит создать условия для качественного развития предмета "ОБЖ" и изменения его статуса. Изменятся стандарты образования, программы и содержание учебников ОБЖ. Особое внимание будет уделено повышению качества работы преподавателей ОБЖ», - сказал он.

Выступая на коллегии, замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина отметила, что концепция ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного предмета, а также учитывает необходимость формирования у школьников практических навыков по действиям в экстремальных ситуациях.