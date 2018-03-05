Общество

В Островском районе прошел Региональный форум патриотических организаций

4 марта в Островском районе прошел Региональный форум патриотических организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете, 65 представителей патриотических объединений из 8 районов Псковской области приняли участие в координационном совещании, связанном с особенностями реализации проекта «Чтобы помнили...».

Участникам форума выпала возможность посетить мемориальный комплекс «Линия Сталина» и Военно-исторический музей Псковской области в сопровождении опытных экскурсоводов. «Получилось отлично прочувствовать весь героизм советских воинов в такой морозный день, путешествуя через окопы, знакомясь с оружием и средствами передвижения времен Великой Отечественной войны», - отметили в оргкомитете.

Организаторы - Псковское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» - уверены, что подобный формат мероприятия помогает сплотить крепкую команду для дальнейшей работы по проекту и патриотической работы с молодежью в целом.

Все расходы по проведению форума оплачены организаторами из средств, полученных в рамках реализации субсидии социально ориентированной некоммерческой организации администрации Псковской области и гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.