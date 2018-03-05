Общество

На границе в Псковской области запрещен ввоз более 12 тонн говядины из Белоруссии

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии более 12 тонн охлажденной говядины в четвертинах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе документарного и физического контроля груза инспекторы обнаружили несоответствие номера транспортного средства, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому и отмеченному в транспортной накладной.

Перемещение подконтрольной Россельхознадзору партии по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, должностными лицами Управления Россельхознадзора оформлен акт о возврате груза, продукцию вернут в Республику Беларусь.