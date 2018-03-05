Общество

Сергей Федоров призвал лишить «Городскую ритуальную службу» муниципальной преференции по аренде

Депутат Псковской городской Думы, директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров призвал лишить ООО «Городская ритуальная служба» муниципальной преференции по аренде занимаемых площадей. Свое предложение он озвучил на сегодняшней сессии гордумы во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17.04.2017 г. №2294 о даче согласия на предоставление муниципальной преференции «Городской ритуальной службе», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суть данных изменений заключалась в том, что уточняется площадь магазина «Ритуальные услуги», расположенного на ул. Белинского, 70. В первоначальном документе она составляла 348,8 кв. м, а в новой редакции - 295,8 кв. м.

Коммунист Сергей Федоров поинтересовался, что хорошего сделала эта организация, что ей вообще предоставляется преференция. Организацией продажи похоронной продукции занимаются и другие компании, причем, по более низким ценам. А «Городская ритуальная служба» даже за коммунальные услуги не платит, причем, уже более года, пояснил депутат. Поэтому предоставление преференции он считает «запредельной наглостью».

Напомнил он и о том, что данное ООО образовалось в результате реорганизации МП г. Пскова «Комбинат благоустройства», которое попросту развалили. Председатель КУМИ Лариса Морозова согласилась с тем, что с коммунальными долгами организации надо что-то делать, но заметила, что по аренде у «Городской ритуальной службы» долгов нет.

В конечном счете депутаты поручили КСП Пскова включить в план проверок проведение проверки в ООО «Городская ритуальная служба».