Общество

Олег Брячак: МКУ Пскова «Специализированная служба» досталась новому директору с миллионными долгами

МКУ Пскова «Специализированная служба» досталась новому директору Сергею Федорову с миллионными долгами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии гордумы 6 марта депутат Олег Брячак («Справедливая Россия»).

Напомнив, что эта служба образовалась в результате реорганизации муниципального «Комбината благоустройства», парламентарий отметил, что был просто в шоке, когда увидел, что там сделано. «Говорю вам это как человек, у которого есть опыт в уголовных делах», - сыронизировал Олег Брячак.

«Это предприятие (Комбинат благоустройства - ред.) использовалось как донор для создания новых юрлиц и для тупого, банального, наглого зарабатывания денег. Когда Сергей Федоров, заступивший на пост руководителя Специализированной службы, разобрался с балансами, он увидел, что с предприятия украдено все. Там остался даже не ноль на счетах, а минус 3 или 4 млн рублей», - пояснил депутат.

«Если КСП проведет проверку, она убедится, что там просто-напросто стопроцентные уголовные дела», - констатировал Олег Брячак.