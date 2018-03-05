Общество

Ситуация с Губернским лицеем в Пскове находится в подвешенном состоянии

Ситуация с Губернским лицеем в Пскове находится в подвешенном состоянии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН проректор по общим вопросам ПсковГУ Василий Попов, отвечая на вопрос журналиста, напомнил, что изначально идея открытия образовательного учреждения принадлежала экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

«Планировалось, что лицей откроется на базе одного из корпусов университета на ул. Некрасова. Мы являемся федеральным учреждением, передать имущество администрации области не так просто. Был собран необходимый пакет документов, но до сих пор Министерством образования и науки он не согласован и находится на рассмотрении», - пояснил он.

Проректор добавил, что пока нет ни положительного, ни отрицательного ответа. «Все действия, зависящие от университета, совершены, мы находимся в режиме ожидания», - добавил Василий Попов.