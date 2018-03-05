Общество

С 30 марта по 1 апреля состоится очередная встреча молодых профактивистов на площадке «Профинтеллект»

С 30 марта по 1 апреля на креативной молодежной площадке «Профинтеллект» состоится очередная встреча молодых профсоюзных активистов. Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, она пройдет на туристической базе «Пушкиногорье», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Там соберется группа молодежи из Пскова, Псковского района, Острова, Порхова, Дедович, Дно. Мы рассчитываем, что представители этих муниципальных образований так же, как их товарищи из южных районов Псковской области, примут активное участие в формировании повестки профсоюзных действий на территории региона, подарят нам свою энергию, свои мысли, чтобы мы создавали мероприятия, которые вызывают искренний интерес, эмоциональный и интеллектуальный отклик у профсоюзной молодежи. Чтобы они вместе с нами формировали правозащитные кампании, участвовали в нормотворчестве, в формировании досуговых мероприятий. Чтобы вместе с нами они могли заявить: «Мы – будущее Псковской области, мы готовы позитивно влиять на свою и вашу профессиональную судьбу», - подчеркнула председатель облсовпрофа.

По мнению профсоюзного лидера Псковской области, на сегодня общероссийская кадровая профсоюзная политика пока не достигает нужного результата. «К сожалению, сейчас к нам в систему редко приходят амбициозные молодые люди. Можно ли построить хорошую кадровую систему в профсоюзном движении всей страны, я сказать не могу, но сегодня я убеждена, что на территории Псковской области такую систему построить можно. Потому мы делаем ставку на лучших, на тех, кто способен не только креативно мыслить, но и проявлять сострадание, участвовать в решении чужих проблем, протягивать руку помощи», - отметила Ульяна Михайлова.

По словам председателя областного профсоюзного объединения, сегодня Псковский облсовпроф формирует общественный актив региона, ищет людей, которые способны защищать себя, своих товарищей и всю профсоюзную систему в целом. «Мы должны помнить, что Псковский областной совет профсоюзов - априори конфликтная организация, мы практически всегда работаем в ситуации конфликта, защищая интересы членов профсоюзов. Наша организация и система в целом также нуждается в защите, и молодые профактивисты способны такую защиту выстраивать. И они, в свою очередь, должны знать, что в нашей системе нет неважных дел. Любая проблема, любая просьба членов профсоюза важна для всех и требует реакции всех. В этой связи мы считаем, что нужно наработать практически рефлекторное поведение у наших активистов, которые должны помнить, что каждый из них найдет в профсоюзной системе помощь, поддержку, необходимый ресурс для решения своих вопросов – касаются ли они трудовых вопросов или социальных», - заключила Ульяна Михайлова.

Напомним, что решение о создании молодежной креативной площадки «Профинтеллект» было озвучено 22 февраля 2018 года. Со 2 по 4 марта в санатории «Голубые озера» состоялась первая встреча участников этого нового проекта Псковского облсовпрофа. Учащаяся и работающая молодежь из Великих Лук, Куньинского и Новосокольнического районов приняла участие в тренингах на командообразование, разрешение конфликтов, в обучающем семинаре по информационной работе, познакомилась с основными ресурсами областного профсоюзного объединения, с итогами правозащитной деятельности псковских профсоюзов в 2017 году и с правозащитными акциями, которые профактив области уже провел в 2018 году.

Кроме того, первые участники проекта «Профинтеллект» создали три концепции Форума молодежи, который они хотели бы провести в Псковской области в июне 2018 года, разработали несколько календарных планов мероприятий по четырем направлениям: защита прав молодежи; активизация роли молодежи в коллективных правозащитных и социально значимых акциях; развитие любительского спорта, туризма и активного отдыха; культурно-просветительская работа. Также они представили свое видение конкурса, который Псковский облсовпроф намерен провести к 70-летию областного профсоюзного объединения с целью поддержки и поощрения самых активных участников профсоюзного движения в регионе.