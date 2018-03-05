Общество

Лучшие работники ПТС и «Горводоканала» будут награждены почетными грамотами в связи с профессиональным праздником

Лучшие работники ПТС и «Горводоканала» будут награждены почетными грамотами в связи с предстоящим профессиональным праздником - Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться 18 марта. Такое решение принято на сегодняшней сессии городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, депутаты проголосовали за награждение ряда сотрудников муниципальных учреждений культуры почетными грамотами к их профессиональному празднику.

Депутат-коммунист Александр Тимофеев поставил вопрос об установлении иерархии в вопросе награждения граждан, чтоб не возникало вопросов, почему одного награждают сразу почетной грамотой с выплатой премии, а другого - благодарностью, хотя он может быть не менее достоин по совокупности заслуг.

Парламентарии согласились со справедливостью его суждения и решили вернуться к этому предложению позже.