Общество

Турагентства информируют псковичей о возможности проголосовать на выборах президента по месту своего нахождения

В связи с поручением Федерального агентства по туризму, а также в рамках соглашения по взаимодействию с Избирательной комиссией Псковской области и Ассоциацией туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» туроператорские и турагентские кампании региона предоставляют полную информацию своим клиентам о возможности проголосовать на выборах президента Российской Федерации по месту своего нахождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелену Самохвалову.

Для всех наших соотечественников, планирующих в день выборов 18 марта 2018 года деловые, служебные, туристические поездки за пределы РФ или турпоездки на территории РФ, ЦИК России совместно с Федеральным агентством по туризму разработали специальные памятки, в которых содержится алгоритм действий для голосования: памятка о порядке голосования за рубежом граждан РФ, находящихся в гостях, в командировке или туристической поездке; памятка избирателям, которые в день голосования на выборах президента РФ планируют находиться в турпоездке на территории РФ; памятка избирателям, которые в день голосования на выборах президента РФ планируют находиться в пути.

Для того, чтобы воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения, необходимо до 12 марта подать заявление в территориальных (ТИК) и участковых (УИК) избирательных комиссиях или в региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Кроме того, до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14.00 17 марта 2018, года оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства.

Возросло общее количество зарубежных пунктов для голосования за президента России. ЦИК заявил об открытии 400 избирательных участков в 145 странах мира. Список избирательных участков здесь.

Телефон «горячей линии» для граждан, проживающих либо находящихся за рубежом: +7(495) 727-20-18.

По сообщению МИД России, впервые в истории организации выборов за рубежом были созданы избирательные участки на популярных у россиян курортах. Это Гоа (Индия), Пхукет и Паттайя (Таиланд), Сус (Тунис), Хургада (Египет). Выездные голосования пройдут на о. Бали (Индонезия), в Шарм-аш-Шейх (Египет), на о. Фукуок (Вьетнам).

Получить памятку о голосовании за рубежом можно также в электронном виде на сайте Центральной избирательной комиссии www.cikrf.ru под баннером «Выборы Президента Российской Федерации» в разделе «Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации».

Если в день своего голосования 18 марта избиратель планирует находиться в пути (вне места своего жительства), он может проголосовать на одном из избирательных участков, находящихся в аэропорту или железнодорожном вокзале.

Узнать, где открылись такие избирательные участки можно при подаче заявления о голосовании по месту нахождения или на сайте ЦИК России, а также по бесплатному номеру 8 (800)707-2018 Информационно-справочного центра ЦИК России ежедневно - с 09.00 до 18.00, с 9 марта - круглосуточно.