Общество

Только треть россиян полностью довольны качеством работы поликлиник

Качеством работы поликлиник полностью довольны только треть российских пациентов (35%). Таковы результаты мониторинга, который провели активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, свое мнение им высказали 14 200 граждан. Эксперты Народного фронта подготовили обзор наиболее распространенных жалоб.

На «отлично» работу своей поликлиники в целом оценили 35% пациентов. Четверть (25%) участников опроса недовольны качеством работы медучреждений. Из них «двойку» поставили 8%, «единицу» - 17%. Незначительные претензии имеются у 40% респондентов: 22% назвали качество «хорошим», 18% - «удовлетворительным».

Эксперты ОНФ отмечают заметный рост обращений в адрес Народного фронта по вопросам некачественной организации работы поликлиник. Большинство замечаний граждане оставляют на сайте www.narocenka.ru. И, по мнению активистов ОНФ, это говорит о росте доверия россиян к проекту «Народная оценка качества».

«Проект доказал свою результативность. Граждане видят те улучшения, которых добиваются активисты Народного фронта. Поэтому чаще прибегают к проекту как к инструменту, с помощью которого можно решать проблемы качества работы своей поликлиники. На сегодня нам удалось добиться исправления более 700 недостатков и улучшить работу 260 медучреждений. Народный фронт смог показать, что многие проблемы, которые тревожат российских пациентов, вопреки устоявшемуся в обществе стереотипу связаны не с отсутствием средств и кадров, а лежат в плоскости управленческой неэффективности. И ОНФ первый предложил конкретные меры по решению наболевших вопросов, а главное, продемонстрировал результаты», – отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Благодаря работе общественников, были исправлены следующие недостатки: в 8% случаев налажена работа по своевременной закупке расходных материалов, в 16% - удалось повысить доступность поликлиники для инвалидов, в 23% - активисты ОНФ смогли повысить комфортность условий в медучреждениях, а в 25% - улучшить работу регистратуры, пациентам стало проще записаться на прием. В 28% случаев активисты ОНФ смогли решить проблемы с укомплектованностью специалистами и организацией приема врачей в поликлиниках. К примеру, жители Тульской области жаловались, что в ГУЗ «Суворовская ЦРБ» не было возможности записаться к врачу на конкретное время и ожидание приема в очереди растягивалось на часы. После вмешательства активистов ОНФ, был назначен администратор зала по распределению потоков пациентов, введен прием дежурного терапевта в случаях экстренной медпомощи и отсутствия свободных мест для записи к участковому врачу. Кроме того, чтобы минимизировать очереди в регистратуру, амбулаторные карты стали заранее доставлять в кабинет врача.

О больших очередях, занимаемых с 6 часов утра, писали в обращениях к ОНФ пациенты МБУЗ «Городская поликлиника №16» города Ростов-на-Дону. Взяв эту проблему на контроль, общественники добились ее решения. В поликлинике увеличилось количество окон в регистратуре и организована запись при личном приеме у врача, через call-центр, инфомат и интернет.

В целом самые распространенные жалобы граждан связаны с длительными сроками ожидания диагностики, лечения и разнообразных исследований. 56% пациентов отметили трудности в записи на прием и получении направлений на анализы, а также долгое ожидание в очереди. Недовольство граждан вызывает также нехватка врачей (терапевтов, педиатров, специалистов). На эту проблему обратили внимание 26% опрошенных. О некомфортных условиях пребывания и плохих санитарно-гигиенических условиях в поликлиниках высказались 17% респондентов. Навязывание платных услуг и необходимость приобретать расходные материалы за свой счет обозначили 14% граждан из числа опрошенных. Отсутствие условий для инвалидов и маломобильных групп граждан назвали 10% пациентов. Еще 10% пожаловались на недоброжелательность, некомпетентность врачей, медицинского персонала и сотрудников регистратуры. И только 10% пациентов не сталкивались с проблемами в работе поликлиники.

Данные независимого мониторинга ОНФ совпали с выводами проведенного Росстатом исследования «Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». По данным Росстата, в 2017 г. только 34,5 % граждан в полной мере удовлетворены работой поликлиники, к которой прикреплены. Не в полной мере удовлетворены 44,9%, не удовлетворены 11,4%, остальные 9,1% не посещали поликлинику или не определились - 0,2%.