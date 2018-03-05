Общество

В Псковской области принято 12 заявлений на ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала

12 семей в Псковской области решили воспользоваться президентской инициативой и направить средства материнского капитала на ежемесячную выплату. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, четыре семьи из Великих Лук, Порхова и Себежа уже получили первые выплаты. Общая сумма выплат составляет 75 тысяч руб.

Псковская семья Мещеряковых одной из первых в областном центре обратилась в органы Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой за счет средств материнского капитала. У них в конце января 2018 года родился второй ребенок – сын Михаил. Мама, Екатерина Михайловна в настоящее время находится в декретном отпуске, папа Максим Константинович работает секретарем Псковской митрополии.

Так как доход семьи не большой, то Мещеряковы, узнав о новом направлении распоряжения средствами материнского капитала, решили воспользоваться такой возможностью.

Напомним, что с января 2018 года работает президентская инициатива по поддержке демографической программы – нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. Выплата осуществляется из средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален и равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России либо через МФЦ. Его можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы семьи (родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме:

1.​ Заработная плата, премии;

2.​ Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты;

3.​ Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

4.​ Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государственных и общественных обязанностей;

5.​ Денежные компенсации и довольствие сотрудникам гос. службы

Доход на члена семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнивается с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума прошлого года (2017 года в 2018 году) трудоспособного гражданина, установленную в субъекте РФ.

Пример:

Семья из Пскова: мама – бухгалтер, папа – электрик в жилищной компании и их сын 5 лет. В январе 2018 года в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 180 тыс. руб. (зарплата 15 тыс. руб. в месяц), папа – 276 тыс. руб. (зарплата 23 тыс. руб. в месяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году – 456 тыс. руб. Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человек: 456 000÷12÷4 = 9500 руб./чел. в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Пскове во 2 квартале 2017 года – 11 798 руб. Соответственно, 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 17 697 руб.

То есть доход на одного члена семьи в 2017 году составляет 9500 руб. – менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Псковской области во 2 квартале 2017 года (17 697 руб.).

Это значит, что семье положена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 10 652 руб. в месяц – прожиточный минимум ребенка в Псковской области.

На сайте Пенсионного фонда появился новый сервис - семейный калькулятор.Он помогает рассчитать семейный доход, чтобы знать, имеют ли родители-владельцы государственного сертификата на материнский капитал право получить из этих средств ежемесячную выплату за второго ребенка.

Получить полную информацию о необходимом комплекте документов, сроках обращения и местах приема заявлений, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, можно по телефону: (8 8112) 56-62-19

Напомним, что возможность вступления в Программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.