Общество

Псковичи присоединились к акции ОНФ «Моя семья – мои истоки»

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции ОНФ «Моя семья – мои истоки» провели встречу со школьниками, на которой рассказали о важности изучения истории своей семьи, семейных традиций и ценностей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в мероприятии приняли участие учащиеся школы №1 областного центра.

Школьникам предложили составить родовое древо своей семьи, расспросить родителей, бабушек и дедушек, какими были их родители, чем занимались, где жили.

«Когда мы спросили ребят, кто знает о своих прабабушках и прадедушках, в классе подняли руки только несколько человек. Чтобы составить родовое дерево, необходимо заглянуть в семейный фотоальбом, поинтересоваться у родителей, что они знают о своих предках, что они расскажут о какой-то старой вещице, семейной реликвии, бережно хранящейся дома. Из воспоминаний можно узнать много примечательных фактов из жизни родственников, их имена, даты, родственные связи, мотивы и время их переездов, об их материальном положении, внешности, привычках, а также семейные предания. Наверняка для многих ребят откроются неизвестные странички истории членов их семей, которых они не знали. Акция ОНФ поможет ребятам узнать историю своего рода, осознать ответственность за свою семью», – отметил член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.

В рамках акции учащиеся школы №1 на внеклассных занятиях составляли свои родовые древа. На листах бумаги они рисовали деревья, где стволом обозначены сами дети, а в разветвлениях ствола – родители, бабушки и дедушки, дяди и тети. Для создания работ школьники принесли фотографии своих родственников.

К акции подключились студенты Псковского государственного университета – будущие учителя, которые проходят практику в школе.

«Основная цель мероприятия, стартовавшего в регионах страны, – научить современных школьников нести ответственность за судьбу своей семьи, объяснить, насколько важны понимание и взаимоуважение между представителями разных поколений, и как этого понимания достичь», – подчеркнул Турчин.

Активисты Народного фронта регулярно проводят различные занятия в школах региона, в том числе патриотические мероприятия.