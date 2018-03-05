Общество

Небольшой снег прогнозируют в Псковской области в среду

7 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер восточных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -7…-12 гр. С., днем -2…-7 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.