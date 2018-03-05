Общество

В Псковском Красном Кресте поздравили волонтеров с 8 марта

Псковский Красный Крест в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» поздравил добровольцев из числа прекрасной половины человечества с праздником 8 марта в кафе «Джем». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, за праздничным столом собрались все те, кто принимает самое активное участие в проекте и регулярно дежурят на телефоне общения.

Участниц встретили сервированные столы с угощением и развлекательная программа, подготовленная сотрудниками проекта. Гостьи вечера получили подарки к празднику от Псковского Красного Креста.

Приготовленные конкурсы порадовали участниц встречи: они вспоминали песни про женские имена и те, в которых есть слово мама, за ними следило компетентное жюри, выбранное из числа участниц. Кроме того, женщины соревновались в концертном исполнении песен – в группах им нужно было не только спеть, но и обыграть песню: под задорное пение выехал паровозик с «голубым вагоном», другая группа своим исполнением «От улыбки станет всем светлей» действительно порадовала публику, а все вместе исполнили песню «Оренбургский пуховый платок».

Не обошлось и без сольных выступлений: Светлана Гусева зачитала стихи-поздравление женщинам собственного сочинения. Творческую эстафету подхватила Антонина Данилова, вспомнив несколько стихотворений из детства, зачитанных на утреннике в детском саду и школе для своей мамы, а затем Тамара Трачук, прочитала стихи о женщинах. Остальные участники не остались в стороне - они коллективно исполняли всем известные песни, а когда наступило время танцев, то представители старшего поколения столь активно и артистично танцевали, что трудно было поверить в их преклонный возраст, отмечают организаторы вечера.

Напомним, что праздничная встреча состоялась в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.