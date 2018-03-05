Общество

Областные власти проработают вопрос с помещениями для расширения экспозиции Военно-исторического музея под Островом

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки во вторник, 6 марта, посетил Военно-исторический музей области в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он осмотрел экспозицию музея, мастерские, где ремонтируют одежду и найденные артефакты, и обсудил с директором Петром Гринчуком перспективы развития учреждения.

Экспозиция насчитывает более 13,5 тыс предметов от документов, медалей, обмундирования до оружия и военной техники.

Островский музей - единственный в области имеет лицензию на комплектование и экспонирование оружия. На выставке представлены не только советские и немецкие экспонаты, но и австрийское, голландское, французское и польское оружие. Многие предметы найдены группой «Поиск», созданной Петром Гринчуком 28 лет назад.

Помимо предметов Великой Отечественной войны, здесь собраны также предметы довоенной и постсоветской истории.

Директор музея также рассказал врио губернатора, что не так давно у музея появился филиал - мемориальный комплекс «Линия Сталина», включающий в себя 11 ДОТов, полевые укрепления, противотанковые и противопехотные заграждения, а также военную технику времен Великой Отечественной. Территория укрепрайона была обустроена при поддержке Минкультуры РФ и Всемирного банка реконструкции и развития. Они же помогли с созданием постоянной экспозиции «Островский край в истории земли Псковской».

Михаил Ведерников отметил насыщенную и интересную экспозицию и поинтересовался, сколько людей посетили музей в прошлом году. Директор ответил, что около 15 тыс человек, и посетовал, что из-за ужесточения мер безопасности при перевозке детей снизилось количество школьных экскурсий.

«Очень важно, чтобы дети приезжали сюда. В этом музее они могут прикоснуться к настоящему боевому прошлому нашей страны, глубже прочувствовать собственную историю», - ответил врио губернатора и пообещал проработать вопрос предоставления оборудованного транспорта с бизнесом.

Всего в прошлом году на базе Островского музея военной истории прошло больше 300 экскурсий и реализовано 20 выставочных проектов.

Обсуждая перспективы дальнейшего развития, Петр Гринчук рассказал Михаилу Ведерникову о желании расширить выставочные площади и фондохранилище. Но пока, по словам руководителя, все упирается в помещения. Врио губернатора взял и этот вопрос в проработку.

Также по итогам осмотра он поручил составить смету на ремонт фасада здания музея.

«Молодцы! Большое дело делаете», - сказал в заключение Михаил Ведерников и поблагодарил Петра Гринчука и его коллег за работу.

Напомним, что по итогам прошлого года островский музей вошел в тройку лучших региональных музеев военной истории. Всероссийский конкурс проводился Российским военно-историческим обществом при содействии Министерства культуры РФ в честь 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве с целью выявления и поддержки лучших музейных практик.