Общество

Учащиеся 6-11 классов пройдут новые тесты на профориентацию

В начале учебного года все российские школьники начиная с 6 класса получат возможность пройти профориентационные тесты, разработанные в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом «Известиям» рассказали в союзе «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который выступает оператором проекта.

В феврале 2018 года по итогам форума «Наставник» реализовать эту инициативу поручил президент Владимир Путин. Акцент в проекте сделан на экономику будущего и цифровые профессии.

Отмечается, что в тестировании использованы современные методики, разработанные при участии «профессиональных представителей реального сектора». В рамках проекта профессии разделены на два блока - цифровые и аналоговые. По цифровым специальностям запланированы онлайн-курсы с педагогом в течение одного месяца. По аналоговым - практика на площадке, которая займет 1,5-4 часа.

Проект ориентирован на экономику будущего, в него уже включено более 30 профессий, опробованных на чемпионатах WorldSkills Junior и DigitalSkills. Среди направлений, которые включат в проект - интернет вещей, 3D-моделирование, прототипирование, блокчейн и информационная безопасность. Кроме того, будет и небольшой блок классических профессий.

Сообщается, что в проекте будут участвовать несколько образовательных учреждений, в том числе центр «Сириус» и детские технопарки «Кванториум», а также центры компетенций WorldSkills Russia, вузы и колледжи.