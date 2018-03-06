Международный женский день в Псковском филиале академии встречают цветами и улыбками

Накануне Международного женского дня в Псковском филиале академии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в актовом зале образовательной организации начальник Псковского филиала академии Юрий Панин поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения.
После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, посвященных Международному женскому дню.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского филиала академии, УФСИН России по Псковской области и ПсковГУ.