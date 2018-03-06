В Великолукском районе заработал крупнейший на Северо-Западе завод по переработке биологических отходов

Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове

Установлена личность погибшего на Ольгинском мосту в Пскове мужчины

Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове

В Великолукском медколледже состоялся первый выпуск санитаров по программе профобучения

Грандиозная выставка шуб от Кировской меховой фабрики и праздничные скидки ждут псковичей

День правовой помощи провели псковские юристы для жителей Острова

Путин: В России предстоит многое сделать, чтобы уравнять женщин и мужчин в правах

В России предлагают ввести ответственность за травлю в соцсетях и общественных местах

Имя Игоря Калашникова внесено в Книгу почета города Пскова

Имя Игоря Калашникова внесено в Книгу почета города Пскова

Общество

Международный женский день в Псковском филиале академии встречают цветами и улыбками

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Накануне Международного женского дня в Псковском филиале академии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в актовом зале образовательной организации начальник Псковского филиала академии Юрий Панин поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения. После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, посвященных Международному женскому дню. Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского филиала академии, УФСИН России по Псковской области и ПсковГУ.