Общество

Юрий Соседов: Если ты хочешь иметь нормальную власть, надо идти на выборы

«Если ты хочешь иметь нормальную власть, надо идти на выборы», - заявил председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», генерал-майор Юрий Соседов в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

Сам Юрий Соседов до конца марта находится в Пятигорске, но заранее позаботился о том, чтобы иметь возможность голосовать по месту нахождения.

Родственников и знакомых генерал-майора не нужно агитировать идти на избирательные участки. «Все они нормально воспитаны, жили в советское время, прошли трудные годы. Сегодня мы подошли к несколько другому выбору. Сейчас нужно стабилизировать обстановку, чтобы сдвинуться в экономическом плане», - отметил он.

Юрий Соседов также спокоен и за воспитанников «Юнармии», патриотично настроенную молодежь. «Я уверен, что они придут на избирательные участки и сделают правильный выбор», - добавил собеседник издания.