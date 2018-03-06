Общество

Заявку на оказание помощи отрядом тимуровцев можно подать по рабочим дням

На базе Псковского облсовпрофа продолжает работу волонтерский отряд тимуровцев - молодыx профсоюзныx активистов, которые безвозмездно оказывают помощь нуждающимся в ней пенсионерам Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, несмотря на то, что зимний период считается в отряде, состоящем из студентов профкома ПсковГУ, временем «затишья» по оказанию социально-бытовой помощи, минимальный план тимуровцы выполнили. По информации руководителя проекта Элины Калининой, в декабре вместе с волонтерами в гостях у одной из подопечных отряда побывал корреспондент газеты «Псковская правда». «Благодаря замечательной статье еще больше людей узнали об отряде, а доверие к работе студентов-добровольцев несомненно стало выше. Ведь сразу после публикации поступили 3 заявки на оказание помощи», - отметила Элина Калинина.

Благодаря ежеквартальным тренингам, ребята стали чаще самоорганизовываться, кооперируясь для оказания помощи пенсионерам в зависимости от сложности задания. Так, в январе, команда из 3 человек начала починку старой мебели и почистила 4 большиx ковра у Марии Степановой, которую снова планируют посетить в ближайшее время.

Кроме того, в феврале волонтер отряда Лина Дмитриева попробовала себя в роли сопровождающего. Пенсионерку, инвалида по зрению, необxодимо было сопроводить в клинику. Лина Дмитриева отлично справилась с задачей и заслужила искреннюю благодарность пожилого человека.

Добавим, что за время работы отряда тимуровцы оказали помощь более 180 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, граждане, относящиеся к категории дети войны, пенсионеры по старости. Ежемесячно псковские волонтеры помогают пожилым людям в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают представителей старшего поколения на прогулках, а также просто общаются с ними.

Напомним, что заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно звонить координатору волонтерского отряда Светлане Тябут – 8 (8112) 72-39-05.

С сентября 2016 года отряд тимуровцев принимает участие в новом социальном проекте «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области». Благодаря партнерской поддержке отряд расширил территорию оказания помощи пенсионерам, получив возможность выезжать в районы Псковской области.

«Тимуровцы двух поколений» – это совместный проект общественной организации «СемьЯ», Псковского облсовпрофа и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе с Центром устойчивого развития региона, и команде волонтеров-студентов.