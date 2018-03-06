Общество

От пневмонии в Псковской области чаще всего умирают дома

60% смертей от пневмонии в Псковской области - это смерти на дому. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 марта сообщила заместитель председателя госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина.

По ее словам, показатели смертности от пневмонии в Псковской области выше, чем в среднем по РФ. «Но у нас в принципе уровень смертности в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. А в структуре смертности процентная доля смертей от пневмонии такая же, как в среднем по стране», - подчеркнула она.

Надежда Рагозина отметила, что смертность от пневмонии в 2017 году в Псковской области возрастала, поэтому с середины прошлого года область персонализирует абсолютно каждый случай смерти от пневмонии. 60% смертей происходят на дому. «Очень большая часть из них в принципе не обращается за медицинской помощью. Это пациенты маргинального социального статуса - пьющие одинокие люди. Но даже те, кто обращаются за медпомощью, делают это слишком поздно», - подчеркнула специалист.

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Главный пульмонолог Псковской области Татьяна Пистрая отметила, что большинство умирающих от пневмонии в Псковской области люди пожилого возраста, после 60 лет, имеющие сопутствующие тяжелые патологические заболевания.

Чаще всего они лечатся сами, на дому, неделями принимают жаропонижающее, любят лечиться народными средствами, сами назначают себе антибиотики. Татьяна Пистрая призвала всех, у кого температура держится больше трех дней, обращаться к врачу.